Opnieuw 30 jaar cel tegen Nieuwegeiner geëist voor leiden van drugsbende en betrokkenheid bij liquidatie

Nieuwegein - Het Openbaar Ministerie eist in hoger beroep in totaal 30 jaar gevangenisstraf voor drugsverdachte Marcel D. uit Nieuwegein. Volgens het OM was hij de leider van een bende die op grote schaal cocaïne smokkelde naar Engeland. Daarnaast zou hij achter de moord en een moordpoging op crimineel Wout Sabee zitten. Sabee werd in 2016 voor zijn woning in De Meern doodgeschoten.