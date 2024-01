Milieuactiegroep laat autobanden leeg in Leidsche Rijn

"We hebben een of meerdere van uw banden leeggepompt. Je zult boos zijn, maar vat het niet persoonlijk op. Jij bent het niet, het is jouw auto", valt er in een brief onder de ruitenwisser te lezen. De milieugroep Tyre Extinguishers laat in de brief weten dat zij die banden hebben laten leeglopen.