Demonstratie tegen parkeerbeleid Amersfoort: 'Nee lijkt me duidelijk nee.'

"Als iedereen zijn stembiljet kwijt was geraakt, was de situatie niet anders dan nu", zegt Monique stellig. Ze is boos dat de gemeenteraad en de wethouder zo makkelijk over de uitslag zijn gestapt. Ze twijfelde niet toen ze de aankondiging van de demonstratie zag. "Ik wil laten zien dat burgers dit niet accepteren." Samen met wijkgenoten staat ze vooraan bij het podium dat voor de demonstratie is neergezet. "Nee lijkt me duidelijk nee."