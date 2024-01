Wie zijn de Tyre Extinguishers? De wereldwijde organisatie die banden laat leeglopen in Leidsche Rijn

Het is voor de tweede keer dat de actiegroep Tyre Extinguishers actief is in de provincie Utrecht. Eerder lieten activisten al banden leeglopen in Amersfoort. Maar of het om dezelfde personen gaat, is onduidelijk. Dit komt omdat de groep de zogenaamde guerrilla-tactiek toepast, waarbij zonder leiding of duidelijk aanspreekpunt tot actie wordt overgegaan.