Italiaanse Paolo bezoekt voor het eerst de plek in Cabauw waar zijn vader zat ondergedoken: 'Ik voel zijn aanwezigheid hier nog'

De zes onderduikers overleven de oorlog en gaan daarna terug naar hun thuisland. Nu precies 80 jaar later hebben de nazaten van de onderduikers hun schuilplek dus gevonden. En dat was een stuk moeilijker geweest als er niet een foto opgedoken was van de schuur. Paolo Gallo vindt die vorig jaar per toeval tussen de spullen van zijn vader. Op de achterkant van de foto staat de plek waar ie gemaakt is: Lopik.