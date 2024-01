CIDI verbijsterd over besluit Hogeschool Utrecht om geplande Holocaustlezingen te schrappen

De gemeente Utrecht was niet op de hoogte van het besluit van de hogeschool. Een woordvoerder van burgemeester Sharon Dijksma laat weten dat er contact is opgenomen met het bestuur van de HU om te kijken wat er precies aan de hand is. "Het is van groot belang dat de verschrikkingen van de Holocaust niet vergeten worden en bespreekbaar blijven. Het onderwijs heeft hier een belangrijke rol in." Ook laat de gemeente weten in gesprek te zijn met de HU en andere betrokken partijen om te kijken hoe ze de lezingenreeks in de toekomst in goede banen kunnen leiden.