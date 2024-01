Kampong niet blij met plannen voor herinrichting: 'Sportboulevard recht door het cricketveld'

In het gebied zit ook De Moestuin. Hier worden biologische groenten en fruitsoorten verbouwd. In de tuin, horeca en winkel werken mensen die uit de psychiatrie of verslavingszorg komen. "Maar door het plan van de gemeente krijgen we minder ruimte voor onze cliënten. Zowel binnenruimte als grond om te tuinieren", zegt directeur Pieter Jagtman. "Misschien kunnen we straks twintig of dertig mensen minder een plek bieden." Want één van de gebouwen die gebruikt wordt als werkruimte en kantine moet ook plaatsmaken voor de sportboulevard.