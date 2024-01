Sushibezorger aan de kant gezet, agenten nemen bestelling over

Een maaltijdbezorger maakte het vrijdagavond te bont in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn. Hij kreeg een stopteken van agenten maar ging er vandoor. Tijdens de achtervolging reed hij met zijn auto over het fietspad en weigerde hij te stoppen. Toen hij even later alsnog was achterhaald, bleek waarom. De bezorger had namelijk geen rijbewijs.