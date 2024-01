We gaan meer aan de gemeente overmaken, maar niet omdat de belastingen stijgen

Dit jaar wordt zo'n 5,5 miljard euro geïnd aan onroerendezaakbelasting. Dat is 7,5 procent meer dan een jaar eerder. Deze stijging is vrijwel even groot als een jaar eerder, doordat de WOZ-waardes blijven stijgen. Op 1 januari 2023 bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde van een woning 368.000 euro. In Utrecht was de stijging van de ozb-opbrengsten met bijna 7 procent wel lager dan gemiddeld in Nederland.