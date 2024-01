Drukke ochtendspits rond Amersfoort door gat in de weg op A28

Het wegdek op de A28 bij Amersfoort is al langer niet in goede staat. "Een definitieve aanpak stond over enkele weken op de planning. Afgelopen weekend hebben we geprobeerd om met een tijdelijke reparatie de rijstrook open te kunnen houden, helaas is gister gebleken dat dit toch niet een oplossing was", laat Rijkswaterstaat weten op X (voorheen twitter).