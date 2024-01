Baarn koopt afspraken over Bosje van IJsendijk af, erfgenamen ontvangen elk 35.000 euro

Juridisch lost het afkopen van de voorwaarden een probleem op dat zich afspeelde tussen de gemeente en de erfgenamen. Er was veel discussie over wat er nu wel en niet mag in het Maarschalksbos. De kans is groot dat de bestuursrechter er nog wel aan te pas komt. Uit de Baarnse samenleving klinkt veel protest tegen de bouwplannen. Het is niet wat de oude mejuffrouw Van IJsendijk heeft beoogd, zeggen tegenstanders. Het vijftig jaar geleden bebouwde terrein moet wat hen betreft weer bos worden.