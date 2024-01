Huismus opnieuw meest geziene vogel in de provincie: Utrechters tellen massaal mee

Koplopers zijn al jaren de huismus, de koolmees en de pimpelmees. Ook dit jaar staan deze vogels, in die volgorde, in de top drie van meest getelde soorten in Nederland, en in Utrecht. "De huismus neemt in aantallen af, maar wordt alsnog wel het meest waargenomen omdat hij zich in groepjes beweegt. Als je er eentje ziet vliegen, zie je er daarna vaak nog een paar achteraan vliegen."