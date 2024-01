'Nora B. is spil in de uitvoering' bij twee explosies, OM eist 8 jaar cel

De Rotterdamse Nora B. (34 jaar) heeft volgens het OM een aansturende rol gespeeld bij de aanslagen op 3 juli 2022 op een chalet in Tienhoven en op 29 juli 2022 in Hoef en Haag . B. is volgens het OM 'de spil in de uitvoering'. Eerder werd de vrouw ook verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een ander huis in Hoef en Haag en een woning in Huizen. Maar daarvoor heeft het OM uiteindelijk te weinig overtuigend bewijs, bleek eerder