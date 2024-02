Woningen regelmatig onterecht gesloten na drugsvondst: 'Je drijft mensen in de armen van criminelen'

In Utrecht is eenzelfde beeld te zien. Zes van de 22 keer floot de rechter een burgemeester terug na het sluiten van een woning. Vier keer was dat omdat het besluit niet goed gemotiveerd was, een keer was het bewijs onrechtmatig verkregen en in een geval had de burgemeester de belangen van een kind onvoldoende meegewogen.