Basisschool gaat plotseling dicht, ouders boos en verbaasd: 'Echt donderslag bij heldere hemel'

De vraag is wanneer de school sluit. De koepel spreekt over 1 augustus 2025. "Misschien wordt dat een jaar eerder, maar het is momenteel nog te vroeg om dat te kunnen bepalen." Waar de kinderen daarna terecht kunnen is nu nog onduidelijk. Mogelijk is er voor een aantal plek op de christelijke Martin Luther King school in het dorp. "Als dat een optie is zou het heel fijn zijn", reageert Mulder. "Maar het is natuurlijk wel ander onderwijssysteem dan waar wij met ons hart voor gekozen hebben."