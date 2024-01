De Speeldoos in Baarn beste kleine theater van het jaar: 'Enorme zet in onze rug'

Na twee keer eerder te zijn genomineerd, is het de derde keer raak voor Theater De Speeldoos. "We zijn ontzettend blij met de prijs", zegt directeur Tom van der Poel. "Het is een waardering en dan ook nog eens één uit de sector zelf, van vakgenoten." Vanmiddag werd de prijs door het hele team van De Speeldoos gevierd met een flesje bubbels. "En verder gaan we gewoon weer een goed theaterseizoen draaien, want daar zijn we voor", zegt Van der Poel.