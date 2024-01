Slechte wegdek A28 wordt vanavond aangepakt, tot die tijd veel file verwacht

"De prognose is dat we morgen in de loop van de avond kunnen beginnen met asfalteren, dat moet gebeuren over een stuk van ongeveer 300 meter", vertelt de woordvoerder. "Het doel is om het voor de ochtendspits van woensdag af te hebben, maar we houden nog een slag om de arm. Het hangt er even vanaf waar je tijdens zo'n reparatie tegenaan loopt."