Extra begeleiding, examentraining en ook feestjes en uitjes: zo besteedde Woerdense school miljoenen coronasteun

Het ministerie van Onderwijs laat in een reactie weten het onwenselijk te vinden dat commerciële partijen de taken van scholen overnemen. Het risico daarop is volgens het ministerie kleiner bij structureel geld, maar zo'n aanpak was 'niet gepast bij een tijdelijke crisissituatie'. Hoeveel commerciële bureaus precies hebben verdiend aan de coronasubsidie, is volgens Follow the Money door een gebrekkige verantwoording in jaarverslagen niet te zeggen.