Mooie plaatjes bij zonsopkomst door Saharazand maar ook modderige auto's: 'Dit is best zeldzaam'

Wat is Saharazand? Saharazand is daadwerkelijk zand afkomstig uit de Afrikaanse Sahara. Siegmund: "Je moet het alleen niet zien als zandkorrels. Het is het meest fijne stof dat daarvan overblijft en licht genoeg is om meegenomen te worden door de wind." Dankzij de verschillende luchtstromingen reist het fijne stof de hele wereld rond. Maar waar het in het Middellandse Zeegebied met regelmaat voorkomt, is het in Nederland een bijzonder fenomeen. De lichtweerkaatsing op de stofdeeltjes zorgt voor de bijzondere kleuren in de lucht.