Dader 'WK-moord' in hoger beroep twee jaar minder de cel in

In 2022 werd Appie L. door de rechter vrijgesproken van moord en veroordeeld voor doodslag. De rechter besloot dat hij daarvoor 11,5 jaar de cel in moest. Maar L. ging in hoger beroep. De rechter heeft vrijdag besloten dat hij 9,5 jaar de cel in moet, in plaats van 11,5 jaar. De straf werd verminderd omdat het bijna 14 jaar heeft geduurd om de zaak af te handelen. De doodslag was in 2010 en de uiteindelijke uitspraak kwam dit jaar. Daardoor is de redelijke termijn ruimschoots overschreden.