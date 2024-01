Inbreker jubelde over inbraak via appje aan vriendin: 'Ook iets moois voor jou'

De officier van justitie benadrukte in zijn betoog de grote impact die woninginbraken op de slachtoffers hebben. "Juist in hun eigen huis zouden mensen zich veilig moeten voelen. Daarop wordt door inbrekers inbreken op grove wijze inbreuk gemaakt". Tijdens de coronaperiode liep het aantal inbraken terug, maar dat zit nu weer op het oude niveau. Uit recente cijfers van het Openbaar Ministerie blijkt dat dagelijks 75 keer wordt ingebroken bij woningen in ons land. Dat zijn in totaal rond de 27.000 inbraken per jaar.