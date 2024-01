Metaalfabriek in De Meern nog altijd geen grip op kankerverwekkend nikkelpoeder

In een reactie op dit artikel laat een woordvoerder van IQatalyst weten dat er na het incident van 2015 veel is gebeurd. “Er zijn grote investeringen gedaan zowel in technische verbeteringen als in de manier waarop we met opleidingen omgaan en met de hele veiligheidscultuur”, zegt de woordvoerder deze week tegen RTV Utrecht. Het bedrijf erkent dat er af en toe dingen misgaan. “Maar we zorgen ervoor dat we leren van wat er misgaat.” Zo hebben de werknemers afdoende persoonlijke beschermingsmiddelen. De woordvoerder benadrukt dat bij alle beschreven incidenten met nikkelpoeder er voor omgeving van de fabriek geen enkel risico is geweest.