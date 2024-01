Geldproblemen bij Staatsbosbeheer: 'Net genoeg om de wandel- en fietspaden te onderhouden'

Staatsbosbeheer is afhankelijk van subsidies van provincies en het rijk. Sinds de provincies verantwoordelijk zijn voor de kosten van recreatieve voorzieningen is het bedrag dat Staatsbosbeheer per hectare natuur per jaar krijgt gehalveerd naar 45 euro, zegt de woordvoerder. "Dat is te weinig om de zaken netjes in orde te houden. Dat is al jaren zo en we gaan nu de gevolgen zien. We hebben het punt bereikt dat er geen geld meer is voor reparaties. Als een fietspad vol scheuren en spleten zit door groeiende boomwortels zullen we het moeten sluiten. Het bedrag dat we nu krijgen van de provincies dekt maar een derde van de werkelijke kosten. Terwijl natuurgebieden belangrijk zijn voor de regionale economie."