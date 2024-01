Protesttrucker veroordeeld voor dodelijk ongeval Amersfoortse motorrijder

De man uit Eindhoven die de bestelbus bestuurde, had volgens de rechter een langere tijd zijn aandacht niet bij de weg. Hij was vijftien uur aan het werk en was kort daarvoor nog door zijn werkgever gebeld en gemaand rust te nemen. Medeweggebruikers belden kort voor het ongeval de politie, omdat de bestelbus slingerend over de weg reed. De bestuurder zat volgens hen onderuitgezakt achter het stuur, met het hoofd naar beneden.