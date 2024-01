Gemeente Utrecht komt standplaatshouders deels tegemoet

Wethouder Schilderman is zich bewust dat ze de standplaatshouders niet 100 procent tevreden kan stellen met dit nieuwe beleid. “De standplaatshouders dragen bij aan de levendigheid van de stad en met dit beleid willen we hen zo veel mogelijk duidelijkheid en zekerheid geven over de toekomst", zegt ze in een persbericht. "Het is nu duidelijk wat het beleid wat ons betreft wordt, maar het blijft een nieuwe manier van plekken toewijzen. Dus het is heel begrijpelijk dat het moeilijk is en nog even spannend blijft voor de standplaatshouders.” De gemeenteraad moet nog wel zijn goedkeuring geven aan het plan.