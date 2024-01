Utrechtse verdachte in grote drugszaak maakt afspraken met OM in ruil voor lagere strafeis

Toen de Utrechter tien maanden geleden werd aangehouden in zijn huis in Vleuten, vond de politie ook nog ruim een halve pond cocaïne en een weeginstrument. Daaruit blijkt volgens het OM dat hij ook in cocaïne dealde. Daarnaast wordt hij verdacht van het witwassen van tienduizenden euro's. Hij had ruim 8.000 euro aan contanten in huis.