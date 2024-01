Gemeente Amersfoort wil snelle aanpak onveilig fietspad Park Schothorst

Het college gaat zich nu buigen over extra maatregelen. Door de meerdere toegangswegen in het park is dat niet makkelijk. Den Ouden is blij met de toezegging dat er snel gekeken wordt naar het verbeteren van de veiligheid op het fietspad. "Je moet je als fietser veilig door de stad kunnen verbeteren”, vindt hij. “Zeker in een tijd dat we als gemeente stimuleren om meer de fiets te pakken."