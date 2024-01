Nieuwbouw in Utrecht blijft achter, 0 woningen in IJsselstein

Alles bij elkaar opgeteld kwamen er in Nederland 73.300 woningen bij. Dat is net iets minder dan 2022. Dat aantal komt nog niet in de buurt van het door demissionaire kabinet nagestreefde doel van 100.000 nieuwe woningen per jaar. De verwachting is overigens dat het aantal dit jaar nog lager uitvalt. Doordat er in 2021 minder bouwvergunningen zijn afgegeven, komen er in 2024 minder huizen bij.