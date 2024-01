Dagbesteding loopt uit om jarige prinses Beatrix (86) te feliciteren

Lage Vuursche - Prinses Beatrix viert vandaag haar 86e verjaardag in Kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche. Dat deed ze in huiselijke kring, maar aan het hek stonden toch heel wat mensen om haar te feliciteren. Senioren van de in Groenekan en Hollandsche Rading gevestigde dagbesteding Onvergetelijk Leven hoopten daar een glimp op te vangen van de voormalig koningin, maar die bleef binnen.