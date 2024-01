Malafide beleggingsbedrijven dupeerden duizenden beleggers, schuldigen krijgen taakstraf en voorwaardelijke celstraf

De zwaarste straf is voor de 30-jarige Utrechter D. van der V., die de centrale figuur was bij CCI en Engofor. Hij is veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf, waarvan 291 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Omdat hij al een aantal maanden in voorarrest heeft gezeten, hoeft hij niet terug naar de gevangenis. Wel moet hij een taakstraf van 160 uur uitvoeren.