Historicus Bart Gielen over supportersgeweld bij sportwedstrijden: 'Van alle tijden'

"Paardenraces golden als de Formule 1 van de oudheid, een groot volksfestijn", zegt historicus Bart Gielen. "In Rome had je het beroemde Circus Maximus, een gigantische renbaan waarin 4 teams tegen elkaar streden. Elk team had een eigen kleur. Je had het rode, witte, groene en blauwe team." De kleuren waren terug te zien in de vlaggetjes die supporters meenamen de arena in. Ook in Constantinopel, het huidige Istanboel, werden paardenraces gehouden. "Dat gebeurde in een gigantische arena voor honderdduizend man."