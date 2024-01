Provincie maakt zich grote zorgen, roept alle gemeenten op plannen te maken voor bezuinigingen

"Dat is geen boekhoudkundige discussie maar gaat uiteindelijk over bestaanszekerheid", schrijft gedeputeerde Has Bakker (D66) op LinkedIn. "Dit gaat over het moeten sluiten van zwembaden en bibliotheken, en over het kunnen uitvoeren van plannen om meer woningen te bouwen en bijvoorbeeld netcongestie (het overbelasten van het elektriciteitsnet, red.) tegen te gaan."