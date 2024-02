Slechte slaper? Je bent niet de enige: journalist Bernadette (28) maakte er een podcast over

Voor haar podcast interviewde ze regionale slaapdeskundigen die vertellen over het slaapproces en waarom de een meer moeite heeft met slapen. Eén van de slaapdeskundigen in de podcast omschrijft twee typen mensen: enerzijds 'bruine beren', mensen die makkelijk in slaap vallen en de 'stokstaartjes' die altijd 'aan' staan. Keizer herkent zich volledig in de omschrijving van het drukke stokstaartje: "Ik sta altijd aan, ik denk veel na. In combinatie met bewijsdrang en perfectionisme is dat een goede cocktail voor slapeloosheid."