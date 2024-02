GGD waarschuwt voor houtstook: 'Zeer zorgelijk voor volksgezondheid'

Driekwart van de GGD's zou daarom het liefst een grootschalige publiekscampagne over gezondheidsrisico's van houtrook willen. Daarnaast is er meer regelgeving nodig en pleit een groot van de gezondheidsdiensten voor een stookverbod bij code oranje of rood van de Stookwijzer, een online tool van de overheid die met codes aangeeft of het verantwoord is om in jouw buurt te stoken.