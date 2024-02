Nieuwe misbruikvideo's opgedoken van kinderoppas Nieuwegein

De officier meldde verder dat er nog een aangifte tegen F. zal volgen, maar zei daarbij niet of dit met misbruik of iets anders te maken heeft. Daarmee komt het aantal aangiftes tegen hem op drie. In november meldde het OM al dat een neefje van F. aangifte deed van misbruik tussen 2017 en 2018, toen het slachtoffer tussen de 11 en 12 jaar oud was.