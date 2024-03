200 keer naar Back to the Future en nog steeds heeft Niels er geen genoeg van

Al zo'n 200 keer heeft Niels Brouwer hem gezien, de science fiction film met Michael J. Fox in de hoofdrol. Als kind ging hij op zijn vrije woensdagmiddag samen met zijn moeder naar de bioscoop in Utrecht. Toen hij eruit kwam was hij verkocht. "Dat is zo'n beleving geweest die film. Het verhaal, de kleuren, de auto uiteraard, dat is een van de hoofdpersonen. Dat is me gewoon al die jaren bij gebleven."