Ruzie op het Domplein: Utrechtse culturele instellingen strijden om pand

In het pand op het Domplein 4-5 zit de Utrechtse muziekschool, DomUnder heeft een zaal waarin een Romeinse muur is te zien, er zit theaterschool en een danscentrum. De bedoeling was dat deze vier instellingen gezamenlijk het pand van de gemeente zouden huren. Daarvoor werd een aparte stichting opgericht: DOMUS. Maar binnen die stichting wil het niet lukken. En de gemoederen lopen hoog op, met beledigingen over en weer. Zo noemt de muziekschool in een reactie de andere huurders ‘feestgangers’ . In hetzelfde stuk beschuldigen ze DomUnder van het spelen van ‘spelletjes’.