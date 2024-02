Waarom deze mensen een dag vrij nemen om minister Harbers te overtuigen van minder luchtvaart

Vroeger woonde hij in de buurt van Schiphol, maar door zijn studie en werk woont hij nu dichtbij de uiterwaarden in Elst (gemeente Rhenen). Hij geniet van het groen en de stiltegebieden en gaat het liefst met de trein in Zuid-Europa op vakantie. “Want ik hou niet van vliegen, maar wel van de zon.” Het is jaren geleden dat hij in een vliegtuig stapte, daardoor komt hij niet meer op Curacao, waar hij geboren is. “Destijds kostte een ticket nog 3000 gulden. Nu kan je daar gewoon voor 500 euro inclusief verblijf een week zitten.” Vliegen is te makkelijk geworden, meent hij.