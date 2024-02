Soedenese smaakmakers: zo willen Ranya en Abdel de harten van Utrecht veroveren

"Nog twee broodjes falafel." Ranya is druk. Abdel lacht. Hier zijn ze gelukkig. Tien jaar geleden was dat anders. Door de oorlog moesten ze hun thuisland Soedan verlaten. "Het was het moeilijkste wat we ooit hebben gedaan", vertelt Abdel. Hij is even stil, denkt na. "Ik voelde me als een boom die met wortel en al werd weggehaald. We moesten onszelf opnieuw planten. We hebben geluk gehad dat we dat in Nederland konden doen."