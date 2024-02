Hoe een klein dorp de minister zo ver kreeg 20 miljoen aan een fietsbrug uit te geven

"We voelen ons een beetje Asterix en Obelix in dat kleine dorpje, in strijd tegen de Romeinen." Afien Nap van het actiecomité straalt. In 2022 maakte Rijkswaterstaat bekend het pontje op te heffen, twee jaar later overheerst euforie in dorp: demissionair minister Harbers tekent een overeenkomst voor een fietsbrug voor 20 miljoen euro. In zijn speech zegt hij: "Jullie hadden gelijk, wij hadden ongelijk."