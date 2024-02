Studenten Tuindorp-West Complex gaan toch akkoord met renovatie: 'We snappen de noodzaak'

En dat is niet de enige reden dat Timo vóór stemde: de SSH paste ook de regelingen voor de bewoners aan. Timo mag nu ondanks dat hij afstudeert langer in zijn nieuwe studentenwoning blijven wonen. Ook krijgen studenten langer de tijd om een nieuwe woning te vinden. En er is zelfs nog een mogelijkheid dat Timo met zijn huisgenoten kan blijven wonen, in het nieuwe complex Baobab wat de SSH aan het bouwen is aan de Burgemeester Fockema Andrealaan. Het is alleen nog de vraag of dat op tijd af is.