Utrechtse wethouder noemt situatie bij nikkelpoederfabriek: ‘Heel onveilig’

Utrecht - In de Utrechtse politiek heersen zorgen over de uitstoot van nikkelpoeder in de voormalige BASF-fabriek in De Meern. Dat poeder komt regelmatig onbedoeld vrij bij het productieproces. Nikkelpoeder is kankerverwekkend bij inademen en ontbrandt als het in aanraking komt met lucht. Een viertal politieke partijen in de gemeenteraad wilde gisteren opheldering van het college van B&W.