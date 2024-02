Partij voor de Dieren: 'Mag het licht uit in de Galgenwaard?'

Op 16 december publiceerde RTV Utrecht een artikel over het mysterieuze roze licht boven de stad. Na een korte speurtocht bleek dat te komen uit de Galgenwaard. FC Utrecht nam in december twee sets nieuwe lampen in gebruik. Die 'assimilatielampen' zorgen dat het gras beter groeit in de winter als er weinig licht en warmte het stadion binnenkomt. "We zijn er heel blij mee" liet de club weten.