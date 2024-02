Boeren blokkeren distributiecentrum Jumbo in Woerden

In Nederland was het de afgelopen weken juist rustig, in tegenstelling tot elders in Europa. Zo protesteren boeren in Frankrijk al zo'n twee weken ondanks pogingen van de regering om ze gerust te stellen. Ook in Duitsland gingen boeren op de straat op én vandaag waren er ook grote protesten in België. Europese boeren worstelen met de klimaatregels in Europa. Ze krijgen ook steeds hogere rekeningen voor energie en kunstmest en hogere belastingen.