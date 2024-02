Mirjam Sterk: natuur en landbouw profiteren snel van miljoenen uit Den Haag

Aankomende dinsdag wordt er in de Kamer al over gestemd en over twee weken weten we helemaal zeker of het geld ook deze kant op komt. Minister Van der Wal moedigde de Kamer gisteren aan in te stemmen met de verdeling van de 1,28 miljard euro over de verschillende provincies. "Als we dit niet doen, stellen we ondernemers teleur, laten we provincies met hun wettelijke taak in de kou staan en lopen we het risico dat we bij boeren moeten ingrijpen met dwingende maatregelen", zei ze.