Eerste carnavalsweekend van start: 'Bunnik staat zeker in de top drie optochten'

Deze dagen moet adjudant Arnoldus zijn zoon 'hoogheid' noemen, want Prins Lars is nu de baas. Het duo staat bovenop de kar van deRaad van Elf, een groep leden van de vereniging. Met een microfoon in de hand spreken zij iedereen die naar de optocht staat te kijken toe. Adjudant Arnoldus is zo trots al een pauw. "Ik vind het echt geweldig. hartstikke fantastisch. Dat ik naast hem mag staan als vader terwijl hij de prins is, echt geweldig. Een mijlpaal voor Kikkerloo zijnde, dat hij de jongste prins is."