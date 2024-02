Politieagente gebruikt haar eigen ervaringen als inspiratie voor politiethriller

Utrecht - "We kregen soms meldingen die te gruwelijk waren voor het daglicht. Echt, wat je in de wijk Overvecht als politieagent te verwerken krijgt is niet niks." Het zijn de indringende woorden van één van die politieagenten, Diantha Heimgartner. Of eigenlijk: ex-politieagente. Na 17 dienstjaren in Utrecht verruilde ze haar uniform voor een laptop aan de keukentafel. Daar schreef ze haar eerste boek 'Gedachteloos'.