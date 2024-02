Waterschap verstuurt oude belastingaanslagen alsnog: 'Zet vast geld opzij'

De reden is een falend computersysteem dat in 2021 werd ingevoerd. In totaal moet het waterschap nog 653 miljoen euro innen. "Doordat het systeem niet goed werkte, lopen we achter met het versturen van aanslagen over 2022. Uit dat jaar moeten we nog 30 procent versturen. Daarbovenop komt nog de aanslag van 2023 en 2024", vertelt een woordvoerder.