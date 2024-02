Een miljoen streams: Het onverwachte succes van een nummer van een kleine Utrechtse band

"Maar er komt een punt dat het tijd is voor de volgende stap: een heel album opnemen", zegt Van der Voort. En dat betekent veel tijd en geld investeren. Ondertussen werkten de mannen en een bandlid had een kind. "Je moet er andere dingen voor opgeven, en dat was niet onze ambitie. Dus kozen we om te stoppen, we wilden ook niet eindeloos All Day Long blijven spelen."