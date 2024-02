Utrechtse basisscholen sluiten niet vaak, maar het gebeurt wel: 'Problematisch als dat wegvalt'

"Een onderwijsinstelling is een levensader voor een gemeente", zegt Thijs den Otterwoordvoerder van de PO-Raad. "Het is problematisch als dat wegvalt." De belangenorganisatie van basisscholen heeft geen exacte cijfers van het aantal schoolsluitingen in onze provincie. Volgens de woordvoerder zijn er ook weinig gevallen bij hem bekend van schoolsluitingen in de regio Utrecht.